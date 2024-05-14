Park halindeki tır alevlere teslim oldu

Alaca ilçesi Yıldızhan Mahallesi Zile Caddesi üzerinde bulunan bir un fabrikasında meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre sabah yükleme yapılacağı için akşam saatlerinde İsmail A. tarafından fabrika bahçesine park edilen 19 LL 073 plakalı tırda yangın çıktı.

Elektrik kontağı neticesinde çıktığı değerlendirilen yangın kısa sürede bütün aracı kaplarken, park halindeki tırdan alevlerin yükseldiğini gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, olayda herhangi bir can kaybı yada yaralanan olmadı. Tırda yangın sonucu büyük çapta maddi hasar meydana geldi.