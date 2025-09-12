Park halindeki TIR’a çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Düzenleme: Kaynak: DHA

Elazığ-Malatya kara yolunda, bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek park halinde bulunan TIR’a çarptı. Çarpma sonrası sürücü Osman Kaya, yaşamını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, öğleden sonra Elazığ- Malatya kara yolu Karaali köyü yakınlarında meydana geldi. Osman Kaya yönetimindeki 34 KDL 252 plakalı hafif ticari araç, arızalandığı için yol sürücüsü Ö.K.'nin yol kenarına park ettiği 23 AFM 920 plakalı TIR'a arkadan çarptı. İhbarla bölgeye sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde TIR'ın altına giren aracın sürücüsü Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Osman Kaya'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

