Park halindeki TIR’a çarptı dümdüz oldu

Kaza, saat 00.30 civarında Karaağaç Mahallesi Yiğittürk Caddesi üzerinde gerçekleşti. Cadde üzerinde ilerleyen Emre Vural yönetimindeki otomobil, şoförün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarında duran TIR'a arkadan çarptı. TIR'ın dorsesinin altına giren otomobilde bulunan İlayda Albayrak olay yerinde hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

İhbarla olay bölgesine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Otomobilde sıkışan biri yabancı vatandaş olan 4 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaralılardan 3’ünün sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden İlayda Albayrak’ın naaşı Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.