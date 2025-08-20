Park halindeki TIR’a çarptı dümdüz oldu

Kaynak: DHA
Park halindeki TIR’a çarptı dümdüz oldu

Büyükçekmece’de hareket halindeki otomobil, park durumundaki TIR'a çarptı. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi yaşamını yitirirken, 3’ü ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 civarında Karaağaç Mahallesi Yiğittürk Caddesi üzerinde gerçekleşti. Cadde üzerinde ilerleyen Emre Vural yönetimindeki otomobil, şoförün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarında duran TIR'a arkadan çarptı. TIR'ın dorsesinin altına giren otomobilde bulunan İlayda Albayrak olay yerinde hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

İhbarla olay bölgesine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Otomobilde sıkışan biri yabancı vatandaş olan 4 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaralılardan 3’ünün sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden İlayda Albayrak’ın naaşı Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Son Haberler
Filistinli eski milli basketbolcu Muhammed Şalan öldürüldü
Filistinli eski milli basketbolcu Muhammed Şalan öldürüldü
Park halindeki TIR’a çarptı dümdüz oldu
Park halindeki TIR’a çarptı dümdüz oldu
Ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
Ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
Erin Kasırgası nedeniyle zorunlu tahliye emri verildi
Erin Kasırgası nedeniyle zorunlu tahliye emri verildi
KIZILELMA'nın uçuş testleri başarıyla sürüyor
KIZILELMA'nın uçuş testleri başarıyla sürüyor