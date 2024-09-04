Park halindeyken küle döndü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Park halindeyken küle döndü

Zonguldak Kozlu ilçesinde bir araç park halindeyken bir anda alev aldı ve otomobil kullanılamaz hale geldi.


Zonguldak Kozlu ilçesi Taşbaca Mahallesi Meşe Caddesi'nde gece saatlerinde R.Y.'ye ait 57 FA 140 plakalı araçta henüz bilinmeyen bir sebeple küle döndü. Park halindeki arabada başlayan yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 çağrı merkezine ihbar etti. Bunun üzerine olay yerine hızla intikal eden Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Ancak tüm çabalara rağmen araç tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının gece yaşanması sebebiyle çevrede büyük bir panik oluştu.
Yangının çıkış sebebine dair inceleme devam ediyor.

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