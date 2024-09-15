Park kavgasında ortalık savaş alanına döndü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Park kavgasında ortalık savaş alanına döndü

Esenyurt'ta komşu telefoncu iki esnaf arasında araç park etme yüzünden çıkan tartışmada ortalık savaş alanına döndü.

Esenyurt'ta telefoncu esnafları arasında araç parkı nedeniyle çıkan tartışma büyük bir kavgaya dönüştü. Olay, Süleymaniye Mahallesi Hacı Bektaş Veli Caddesi'nde yaşandı ve kavga anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İddiaya göre, karşılıklı telefoncu dükkanlarının önüne araç park eden esnaflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Araç sahibi esnafın arkadaşının dükkan önüne park etmesi, diğer esnaf tarafından itirazla karşılandı. İtirazların ardından, "O bizim tanıdık, koysun ne olacak" şeklinde bir yanıt verilmesi olayın daha da alevlenmesine neden oldu.

Sözlü tartışma, sopalar, parke taşları ve bıçakların kullanıldığı bir kavga haline geldi. Kavga sırasında birçok kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi ve yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili polis tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Son Haberler
Eskişehir’in en büyük spor kompleksi açıldı
Eskişehir’in en büyük spor kompleksi açıldı
Alışveriş merkezindeki korku dolu anlar büyük alkış aldı
Alışveriş merkezindeki korku dolu anlar büyük alkış aldı
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'in konuştuklarını Erdoğan duyarsa yandığının resmidir
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'in konuştuklarını Erdoğan duyarsa yandığının resmidir
Bartın'da eylül ortasında yazı yaşadılar. Plajlar doldu taştı
Bartın'da eylül ortasında yazı yaşadılar. Plajlar doldu taştı
Hava almaya çıktı, oturduğu bankta hayatını kaybetti
Hava almaya çıktı, oturduğu bankta hayatını kaybetti