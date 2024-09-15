Park kavgasında ortalık savaş alanına döndü

Esenyurt'ta telefoncu esnafları arasında araç parkı nedeniyle çıkan tartışma büyük bir kavgaya dönüştü. Olay, Süleymaniye Mahallesi Hacı Bektaş Veli Caddesi'nde yaşandı ve kavga anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İddiaya göre, karşılıklı telefoncu dükkanlarının önüne araç park eden esnaflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Araç sahibi esnafın arkadaşının dükkan önüne park etmesi, diğer esnaf tarafından itirazla karşılandı. İtirazların ardından, "O bizim tanıdık, koysun ne olacak" şeklinde bir yanıt verilmesi olayın daha da alevlenmesine neden oldu.

Sözlü tartışma, sopalar, parke taşları ve bıçakların kullanıldığı bir kavga haline geldi. Kavga sırasında birçok kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi ve yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili polis tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.