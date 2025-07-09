Park kazası dehşete dönüştü! Ölümden kıl payı kurtuldular

Eyüpsultan'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çıkıp önce park halindeki araca ardından oturan market çalışanına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen şahıs hafif şekilde yaralanırken, adamın ölümden döndüğü kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, 7 Temmuz saat 11.00 sıralarında Eyüpsultan Karadolap Mahallesi Gülistan Sokak'da meydana geldi. İddiaya göre; otomobilini park etmek isteyen kadın sürücü, fren yerine gaza bastı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kaldırıma çıkıp önce park halindeki araca ardından oturan Birdal Sartakan isimli market çalışanına ve internet kutusuna çarptı. Birdal Sartakan hafif şekilde yaralanırken, 3 araçta hasar oluştu. Market çalışanının ölümden döndüğü kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

KAZA ANINI ANLATTI

Kazayı gören Hasan Kaygu isimli başka bir market çalışanı, "Yorulduk oturuyorduk. Otururken ben arkadaşa yemeğe gideceğimi söyledim. Sonra bir gürültü oldu. Geri döndüm ki araba buraya girmiş, arkadaşım burada. Bayan. Çocukları içeride. Bu direğe vurdu. Ağaca vurdu. Şükür arkadaşa da bir şey olmadı. Kolumda bir ağrı var ama sıkıntı yok" dedi.