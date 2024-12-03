Park Min Jae, 32 yaşında hayatını kaybetti

Vefat haberi ailesi tarafından sosyal medya üzerinden duyurdu. Min Jae’nin küçük kardeşi, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Sevgili kardeşimiz huzur içinde uyudu. Onu son yolculuğuna uğurlamak isteyen herkesi bekliyoruz.”

Park Min Jae’nin cenazesi, 4 Aralık’ta Seul’deki Ewha Hastanesi cenaze odasında yapılacak. Ünlü aktörün ajansı Big Title, acı kayıplarını şu şekilde duyurdu: “Park Min Jae, oyunculuğa olan tutkusuyla her zaman en iyisini vermiş ve değerli bir aktördü. Onu asla unutmayacağız. Kendisi her zaman Big Title’ın gurur kaynağı olarak hatırlanacak.”

Park Min Jae, 2021’deki “IDOL: The Coup” adlı dizisiyle büyük bir çıkış yapmış, ardından “Little Women”, “Numbers” ve “Korea-Khitan War” gibi önemli projelerde de rol almıştı. Son olarak ise “Snap and Spark” adlı web dizisinde rol almıştı.