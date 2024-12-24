Park ve caddeler yılbaşı için süslendi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Park ve caddeler yılbaşı için süslendi

Ankara'da 2025'e sayılı günler kala şehrin işlek park ve caddeleri yılbaşı gecesi için süslendi. Kuğulu Park'ta yapılan yeni yıl süslemeleri yoğun ilgi gördü.

Başkent'te yılbaşı etkinlikleri kapsamında hazırlık çalışmaları başladı. Şehrin pek çok ilçesinde merkezi alanlar LED ışıklar ile süslendi.

Çankaya ilçesinde de şehrin simge yapılarından Kuğulu Park'ta yeni yıl süslemeleri yapıldı. Işıklarla yapılan geyiklere bağlı kızak, özellikle çocukların ilgisini çekti. Renkli yılbaşı topları ve yeni yıl figürleriyle süslenen parka akşam saatlerinde uğrayan vatandaşlar bol bol fotoğraf çekildi.

Ayrıca, Tunalı Hilmi, Bestekar ve Tunus caddeleri gibi yaya trafiğinin yoğun olduğu yerler de yılbaşı gecesi için hazırlandı.

Kuğulu Park'a gezmeye gelen Ece Güner (29), "Yılbaşı ruhuna aşığım, süslemeler dikkatimi çekti ve ailemle birlikte buraya geldim. Park her sene süsleniyor; ancak bu yıl yapılan süslemeyi çok beğendim" dedi.

Park ve caddeler yılbaşı için süslendi

Park ve caddeler yılbaşı için süslendi

Park ve caddeler yılbaşı için süslendi

Park ve caddeler yılbaşı için süslendi

Park ve caddeler yılbaşı için süslendi

Park ve caddeler yılbaşı için süslendi

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