18 Ekim 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Park yeri için tartıştığı komşusunun aracını yaktı. O anlar kamerada

Park yeri için tartıştığı komşusunun aracını yaktı. O anlar kamerada

Gaziosmanpaşa'da Ş.D. isimli kişi, motosikleti için kiraladığı alana, minibüsünü park eden komşusu İ.P ile tartıştı. Tartışma sonrasında Ş.D otoparka gelerek komşusu İ.P'nin aracını yaktı

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 20:17
Takip Et

Park yeri için tartıştığı komşusunun aracını yaktı. O anlar kamerada

Park yeri için tartıştığı komşusunun aracını yaktı. O anlar kamerada
+
Aa
-

DHA - Gaziosmanpaşa Yıldız Tabya Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde, Ş.D. isimli kişi, motosikletini park etmek için kiraladığı alana park edilen minibüsü yaktı.

Ş.D.'nin aynı gün öğlen saatlerinde, kiraladığı park yerini izinsiz kullanan komşusu İ.P ile tartıştığı öğrenildi. Tartışmadan saatler sonra otoparka gelen Ş.D., komşusu İ.P'nin aracının camını kırarak içine benzin döküp, ateşe verdi.

Aracın yandığını fark eden apartman sakinleri müdahale etti. İhbar üzerine gözaltına alınan Ş.D., 'Mala zarar verme' suçundan adliyeye sevk edildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye büyük tufanı haber verdi
1
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye büyük tufanı haber verdi
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye büyük tufanı haber verdi
﻿Görseldeki afacan kediyi 100 kişide 1 kişi görebildi
2
﻿Görseldeki afacan kediyi 100 kişide 1 kişi görebildi
﻿Görseldeki afacan kediyi 100 kişide 1 kişi görebildi
﻿Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı'ndan itiraf gibi sözler: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz
3
﻿Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı'ndan itiraf gibi sözler: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz
﻿Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı'ndan itiraf gibi sözler: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz
﻿O fotoğrafın hikayesi gözyaşlarına boğdu
4
﻿O fotoğrafın hikayesi gözyaşlarına boğdu
﻿O fotoğrafın hikayesi gözyaşlarına boğdu
﻿Erk Acarer'den flaş ‘Sedat Peker’ iddiası: Yapacağı paylaşım Erdoğan'la ilgili olur
5
﻿Erk Acarer'den flaş ‘Sedat Peker’ iddiası: Yapacağı paylaşım Erdoğan'la ilgili olur
﻿Erk Acarer'den flaş ‘Sedat Peker’ iddiası: Yapacağı paylaşım Erdoğan'la ilgili olur
﻿A Haber’in vicdansız haberine Yılmaz Özdil’den unutulmayacak yorum
6
﻿A Haber’in vicdansız haberine Yılmaz Özdil’den unutulmayacak yorum
﻿A Haber’in vicdansız haberine Yılmaz Özdil’den unutulmayacak yorum
﻿CHP Sansür Yasası için AYM’ye başvuracaktı. Faik Öztrak’tan flaş iddia
7
﻿CHP Sansür Yasası için AYM’ye başvuracaktı. Faik Öztrak’tan flaş iddia
﻿CHP Sansür Yasası için AYM’ye başvuracaktı. Faik Öztrak’tan flaş iddia
﻿Kayseri'de firari 6 hükümlü yakalandı
﻿Kayseri'de firari 6 hükümlü yakalandı
﻿Kayseri'de firari 6 hükümlü yakalandı
﻿Karı koca evlerinde ölü bulundu
﻿Karı koca evlerinde ölü bulundu
﻿Karı koca evlerinde ölü bulundu
﻿Azerbaycan'ın Karabağ zaferinin dizisi çekilecek
﻿Azerbaycan'ın Karabağ zaferinin dizisi çekilecek
﻿Azerbaycan'ın Karabağ zaferinin dizisi çekilecek
﻿Rögar kapağı hırsızlarına İSKİ'den çağrı
﻿Rögar kapağı hırsızlarına İSKİ'den çağrı
﻿Rögar kapağı hırsızlarına İSKİ'den çağrı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.