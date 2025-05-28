Park yeri kavgası Bodrum’da kan döktü!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Park yeri kavgası Bodrum’da kan döktü!

Muğla Bodrum’da park yeri kavgası kanlı bitti! İş yeri sahibi M.,Ydarbedilip hastanelik oldu, şüpheli iki kardeş gözaltına alındı. Kavga anları güvenlik kamerasında!

Olay, dün akşam saatlerinde Cevat Şakir Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, caddede denetim yapan zabıta ekipleri, motosikletlerin kaldırılmasını istedi. Motosiklet aksesuar işletmecisi Murat Yüztaş, bir tanıdığına ait motosikleti bölgeden alarak ses sistemi işletmecisi Z.Ş.S.'nin (35) iş yerinin yanındaki boş alana park etti. Bunun üzerine Z.Ş.S.'nin kardeşi Y.S. (26), motosikleti alıp, Yüztaş'ın işletmesinin önüne bıraktı.

AYIRMAYA ÇALIŞANLARI ENGELLEDİ

Kapının önüne çıkan Murat Yütaş ile Y.S. tartışmaya başladı. Z.Ş.S.'nin de dahil olduğu tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Z.Ş.S., Yüztaş'a saldırdı. Kardeşi Y.S. ise çevredekilerin kavgaya müdahale etmesini engellemeye çalıştı. Aldığı darbelerle baygınlık geçiren Murat Yüztaş, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Murat Yüztaş, iki kardeşten şikayetçi oldu. Z.Ş.S. ve Y.S., gözaltına alındı. Öte yandan kavga, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Park yeri kavgası Bodrum’da kan döktü!

Park yeri kavgası Bodrum’da kan döktü!

Park yeri kavgası Bodrum’da kan döktü!

Park yeri kavgası Bodrum’da kan döktü!

Park yeri kavgası Bodrum’da kan döktü!

Park yeri kavgası Bodrum’da kan döktü!

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