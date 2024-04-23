Park yeri kavgası hastanede sonlandı. Sopalar havada uçuştu

Park yeri kavgası hastanede sonlandı. Sopalar havada uçuştu
Kaynak: DHA
Tokat’ta park yeri yüzünde çıkan kavgada sopa ve biber gazları konuştu. Çıkan kavga sonucunda 32 yaşındaki kadın yaralanırken 6 kişi de gözaltına alındı.
1/6
Park yeri kavgası hastanede sonlandı. Sopalar havada uçuştu 1

Amasya'nın Taşova ilçesinde ikamet eden Yasemin Özdamar, bir iş için ziyarete geldiği Tokat'ın Erbaa ilçesinde Dilara K. ve Pınar K. ile 'park yeri' yüzünden tartışmaya girdi.

2/6
Park yeri kavgası hastanede sonlandı. Sopalar havada uçuştu 2

Kavganın yaşandığı yere gelen Dilara ve Pınar K.’nin yakınları Güven K. de park kavgasına dahil oldu. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle iki taraf tartışmayı bitirip araçlarına bindi.

3/6
Park yeri kavgası hastanede sonlandı. Sopalar havada uçuştu 3

Ancak kısa bir zaman sonra Dilara K. ve Pınar K. otomobillerinden inerek, Özdamar'ın arabasına zarar verdi.

4/6
Park yeri kavgası hastanede sonlandı. Sopalar havada uçuştu 4

Özdamar arabasından aldığı sopa ile Dilara K. ve Pınar K.'ye saldırdı, yine aracından aldığı biber gazını Güven K.'ye yöneltti.

5/6
Park yeri kavgası hastanede sonlandı. Sopalar havada uçuştu 5

Kavga daha da büyüyünce olay yerine arabaları ile gelen ve akraba oldukları öğrenilen Takin A., Ferdi A. ve Erdi A. da arabalarından aldıkları sopalar ile kavgaya dahil oldu.

6/6
Park yeri kavgası hastanede sonlandı. Sopalar havada uçuştu 6

Özdamar’ı arabasından aldığı sopa ile yaralayan şahıslar, arabanın da camlarını kırdı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir
Tarlada 70 markette 100 TL’den satılıyor kansere duvar örüyor. Çiftçi sevinçten havalara uçtu
Tarlada 70 markette 100 TL’den satılıyor kansere duvar örüyor. Çiftçi sevinçten havalara uçtu
Yolcu otobüsü hızını alamadı terminale daldı
Yolcu otobüsü hızını alamadı terminale daldı
Meclis’te bugün birbirine hakaret eden yumruk atan yoktu. Keşke her gün böyle olsa
Meclis’te bugün birbirine hakaret eden yumruk atan yoktu. Keşke her gün böyle olsa
Tahliye taahhüdü nedir? Ev sahibi sizi evden çıkarabilir mi?
Tahliye taahhüdü nedir? Ev sahibi sizi evden çıkarabilir mi?
Almanya Cumhurbaşkanı Türkiye’de Alman lojistik devini ziyaret etti
Almanya Cumhurbaşkanı Türkiye’de Alman lojistik devini ziyaret etti
Polisten kaçan firari eşek soluğu acil serviste aldı
Polisten kaçan firari eşek soluğu acil serviste aldı