Park yeri kavgası hastanede sonlandı. Sopalar havada uçuştu

Amasya'nın Taşova ilçesinde ikamet eden Yasemin Özdamar, bir iş için ziyarete geldiği Tokat'ın Erbaa ilçesinde Dilara K. ve Pınar K. ile 'park yeri' yüzünden tartışmaya girdi.
Kavganın yaşandığı yere gelen Dilara ve Pınar K.’nin yakınları Güven K. de park kavgasına dahil oldu. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle iki taraf tartışmayı bitirip araçlarına bindi.
Ancak kısa bir zaman sonra Dilara K. ve Pınar K. otomobillerinden inerek, Özdamar'ın arabasına zarar verdi.
Özdamar arabasından aldığı sopa ile Dilara K. ve Pınar K.'ye saldırdı, yine aracından aldığı biber gazını Güven K.'ye yöneltti.
Kavga daha da büyüyünce olay yerine arabaları ile gelen ve akraba oldukları öğrenilen Takin A., Ferdi A. ve Erdi A. da arabalarından aldıkları sopalar ile kavgaya dahil oldu.
Özdamar’ı arabasından aldığı sopa ile yaralayan şahıslar, arabanın da camlarını kırdı.