Park yeri tartışmasında komşuya 7 kurşun

Adana'da komşular arasında araç park etme nedeniyle çıkan tartışmada Dalyan Ç. (35), Hakan Akgün'ü tabancayla 7 yerinden vurarak öldürdü.

Olay, saat 21.00 civarında merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı sokakta komşu olan Hakan Akgün ve Dalyan Ç., iddiaya göre araç park etme nedeniyle münakaşaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Dalyan Ç., belinden çıkardığı tabancayla Akgün'e kurşun yağdırdı.

Vücuduna isabet eden 7 kurşunla ağır yaralanan Akgün, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Adana Şehir Hastanesi'ne götürülen Akgün, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Akgün'ün cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

