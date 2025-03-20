Parkinson riskini artıran sessiz tehlike! Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar

Genetik yatkınlığı olan bireylerde, uzun süreli hava kirliliğine maruz kalmanın Parkinson riskini artırdığı belirtiliyor. Peki, bu sessiz tehlike beyin sağlığını nasıl etkiliyor? İşte tüm detaylar...

UZMAN GÖRÜŞLERİ: HAVA KİRLİLİĞİNİN BEYİN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Biruni Üniversitesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Talip Asil, hava kirliliğinin nörolojik hastalıklar üzerindeki etkisini şu şekilde açıklıyor:

"Uzun süreli ve yoğun hava kirliliğine maruz kalmak, beyinde iltihaplanmaya yol açarak Parkinson hastalığının gelişimine zemin hazırlayabilir. Özellikle araç egzozlarından yayılan zararlı gazlar ve ince partiküller, sinir hücrelerine zarar vererek hareket bozukluklarına neden olabilir."

Kaliforniya Üniversitesi Los Angeles (UCLA) Nöroloji Bölümü’nden Prof. Dr. Beate Ritz ise genetik yatkınlık ve çevresel faktörlerin birleşik etkisine dikkat çekiyor:

"Genetik olarak Parkinson hastalığına yatkın bireylerde, hava kirliliğine maruz kalma riski üç katına kadar çıkabilir. Bu durum, çevresel faktörlerin nörolojik hastalıkların tetiklenmesindeki kritik rolünü bir kez daha gözler önüne seriyor."

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: HAVA KİRLİLİĞİ VE PARKİNSON HASTALIĞI

JAMA Network Open'da yayımlanan bir çalışma, trafik kaynaklı hava kirliliğinin Parkinson hastalığı riskini %28 oranında artırdığını göstermekte.

Araştırma, özellikle karbon monoksit ve ince partiküllerin beyin sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini vurgulamakta.

Environmental Health Perspectives dergisindeki bir araştırma, hava kirliliğine uzun süre maruz kalan bireylerin Parkinson hastalığına yakalanma riskinin %9 daha fazla olduğunu ortaya koymakta.

Neurotoxicology dergisinde yayımlanan bir başka çalışma, hava kirliliğinin beyindeki dopamin seviyelerini düşürerek Parkinson hastalığının erken belirtilerini tetikleyebileceğini belirtmekte.

HAVA KİRLİLİĞİNİN PARKİNSON HASTALIĞINI TETİKLEME MEKANİZMASI

1. İltihaplanma: Hava kirliliği, beyinde iltihaplanmaya yol açarak sinir hücrelerinin zarar görmesine neden olabilir.

2. Dopamin Azalması: İnce partiküller ve zararlı gazlar, beyindeki dopamin üretimini etkileyerek Parkinson hastalığının gelişimine katkıda bulunabilir.

3. Genetik Yatkınlık: Genetik olarak Parkinson’a yatkın bireylerde, hava kirliliği bu hastalığın ortaya çıkma riskini artırabilir.

4. Oksidatif Stres: Hava kirliliği, serbest radikallerin artmasına yol açarak sinir hücrelerinde oksidatif strese neden olabilir.

HAVA KİRLİLİĞİNE KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEMLER

1. Hava Kalitesini İzleyin: Yaşadığınız bölgedeki hava kalitesini düzenli olarak kontrol edin ve kirliliğin yüksek olduğu günlerde dışarıda geçirilen süreyi sınırlayın.

2. Maske Kullanın: Özellikle yoğun trafik bölgelerinde veya sanayi alanlarında bulunuyorsanız, koruyucu maske kullanarak zararlı partiküllere maruz kalmayı azaltabilirsiniz.

3. Yeşil Alanları Artırın: Hava kirliliğini azaltmak için ağaçlandırma çalışmalarına destek olun ve yeşil alanlarda vakit geçirin.

4. Temiz Enerji Kaynakları: Fosil yakıt kullanımını azaltarak yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek, hava kirliliğini önlemede etkili bir adım olabilir.

HAVA KİRLİLİĞİ İLE MÜCADELE BEYİN SAĞLIĞINI KORUR

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, hava kirliliğinin yalnızca solunum yollarını değil, aynı zamanda beyin sağlığını da ciddi şekilde etkilediğini ortaya koymakta.

Parkinson hastalığı gibi nörolojik rahatsızlıkların önlenmesi için hava kirliliğiyle mücadele etmek, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde büyük bir önem taşır. Daha temiz bir çevre, daha sağlıklı bir yaşamın anahtarı.