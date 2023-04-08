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Parkinson’a iyi gelen bitkiler

Parkinson’a iyi gelen bitkiler belli oldu. Ginseng kökü ve çemen tohumunun Parkinson’a iyi geldiği bildirildi.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 12:38
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Parkinson’a iyi gelen bitkiler

Parkinson’a iyi gelen bitkiler
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Editör: Naim Arıoğlu

İnsanların korkulu rüyası olan Parkinson hastalığına karşı çözümler aranmaya devam ediyor. Özellikle de bitkiler doğal yöntemler bu hastalıkla mücadelede etkin rol oynuyor.

Ginseng kökü ve çemen tohumunun Parkinson’a iyi geldiğin ifade edilmesi dikkat çekti.

GİNSENG KÖKÜ PARKİNSON HASTALARINDA HAREKETLERİN UYUMUNU SAĞLAYABİLİR

Parkinson hastaları ile ilgili bir başka yeni çalışma ise standardize Ginseng kökü özütü (G115) ile yürütülmüş. Deney hayvanları üzerinde yapılan araştırmada, Ginseng kökünün yangı-giderici ve oksidatif hasarı engeleyici özelliklerinin yanı sıra hücre ölümünü önleyen (anti-apoptotik) etkisine bağlı olarak sinir hücrelerindeki hasarı önlediği (nöroprotektif) [dopaminerjik hücre kaybını, mikrogliozu ve alfa-sinuklein agregasyonu azaltarak] ve bu suretle deney hayvanlarında hareketlerin uyumunu sağladığı gözlemlenmiş. 

Sonuç olarak; gerek çemen tohumu ve gerekse Ginseng kökü Parkinson hastalarında şikayetlerin hafifletilmesi, hastalığın ilerlemesinin yavaşlatılması ve uygulanan levodopa tedavisinin etkinliğinin artırılması bakımından yararlı olabileceği öngörülüyor. Bence denemeye değer.

PARKİNSON HASTALIĞI NEDİR?

İnsan beyninde dopamin üreten hücrelerin çok yoğun olarak bulunduğu substabsiya nigra adlı bölgeler bulunur. Bu bölgelerde üretilen ve bir çeşit kimyasal madde olan dopamin, kişinin hareketlerini kontrol etmesine olanak tanıyan striyatum adlı beyin bölgeleri arasındaki iletişimi sağlar.

Dopamin hücreleri yüksek miktarda azaldığında dopamin üretimi yetersiz kalarak Parkinson hastalığın belirtilerinden olan ritmik olmayan, uyumsuz, titrek ve akıcı olmayan hareketlerin ortaya çıkmasına neden olur. Anne, baba ya da kardeşte Parkinson hastalığı öyküsü bulunan kişilerde hastalığın görülme oranı, toplumun geneline kıyasla daha yüksektir. Genetik öyküsü bulunan ailelerin fertlerinde hastalık daha genç yaşlarda başlar. Bu durum Parkinson hastalarının %5'ini oluşturur.

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