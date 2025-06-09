Parkinsonun sessiz tetikçileri... Korkutan hastalığa şifa olan yöntemler

Parkinson hastalığı, dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen, hareket bozukluklarına yol açan nörodejeneratif bir rahatsızlık olarak biliniyor. Ancak son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar, bu hastalığın sadece genetik ya da çevresel faktörlerle değil, günlük beslenme alışkanlıklarımızla da yakından ilişkili olabileceğini gösterdi. Özellikle aşırı işlenmiş gıdalar, şekerli içecekler ve bazı katkı maddeleri, Parkinson’un sessiz tetikçileri olarak karşımıza çıktı.

Uzmanlar, bu gıdaların beyin sağlığı üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekerek, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının önemini vurguladı.

AŞIRI İŞLENMİŞ GIDALAR: BEYNİN GÖRÜNMEZ DÜŞMANI

Çin’deki Fudan Üniversitesi’nden Prof. Dr. Xiang Gao liderliğinde yürütülen bir araştırma, aşırı işlenmiş gıdaların Parkinson hastalığının erken belirtilerini tetikleyebileceğini ortaya koydu.

Neurology dergisinde yayımlanan bu çalışma, 43 bin kişi üzerinde 26 yıl boyunca yapılan takip sonucunda, şekerli gazlı içecekler, cips, endüstriyel pastalar ve hazır gıdalar gibi ürünlerin düzenli tüketiminin, Parkinson’un erken semptomlarını 2,5 kat artırabileceğini gösterdi.

Katılımcılar, uyku bozuklukları, koku alma yeteneğinde azalma, depresif belirtiler ve vücut ağrıları gibi erken Parkinson işaretleri açısından değerlendirildi.

Prof. Gao, “Bu gıdalar, düşük besin değeri ve yüksek katkı maddesi içeriğiyle beyindeki dopamin üretimini olumsuz etkiliyor. Sağlıklı beslenme, nörodejeneratif hastalıklara karşı bir kalkan olabilir” dedi.

HAVA KİRLİLİĞİ VE BESLENME: ÇİFT TARAFLI TEHDİT

Beslenmenin yanı sıra çevresel faktörler de Parkinson riskini artırdı. Kaliforniya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Beate Ritz, hava kirliliğinin beyindeki dopamin seviyelerini düşürerek Parkinson’u tetikleyebileceğini belirtti.

Environmental Health Perspectives dergisinde yayımlanan bir çalışma, uzun süreli hava kirliliğine maruz kalan bireylerin Parkinson’a yakalanma riskinin %9 daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Ritz, “Genetik yatkınlığı olan bireylerde, kötü beslenme ve hava kirliliği birleştiğinde risk üç katına çıkabilir” uyarısında bulundu. Bu bağlamda, antioksidan açısından zengin besinlerin tüketilmesi, çevresel toksinlerin zararlarını azaltmada kritik bir rol oynadı.

BAKLA: UMUT MU, RİSK Mİ?

Parkinson tedavisinde sıkça tartışılan bir diğer besin ise bakla. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry’de yayımlanan bir çalışmaya göre, bakla, L-DOPA içeriği sayesinde motor semptomları geçici olarak hafifletebildi. Ancak İngiltere’deki King’s College London’dan Prof. Dr. Andrew Lees, baklanın kontrolsüz tüketiminin riskli olduğunu vurguladı:

“Bakla, doğal bir L-DOPA kaynağı olsa da, dozajın ayarlanması zor. Bilinçsiz tüketim, özellikle G6PD eksikliği olan bireylerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.”

Beslenme uzmanı Prof. Dr. Jane Muir ise, taze bakla filizlerinin L-DOPA açısından daha zengin olduğunu, ancak tüketim öncesi genetik test yapılmasını önerdi.

SAĞLIKLI BESLENME: PARKİNSON’A KARŞI BİR KALKAN

Uzmanlar, Parkinson riskini azaltmak için Akdeniz tipi beslenmeyi önerdi.Uzmanlar; Bol sebze, meyve, tam tahıl, balık ve kuru yemiş içeren bu diyetin, hem kalp-damar hastalıkları hem de nörodejeneratif hastalıklar için ideal olduğunu belirterek, “Lifli gıdalar, kabızlık gibi Parkinson’un sık görülen semptomlarını hafifletirken, D vitamini açısından zengin besinler beyin sağlığını destekliyor” dedi.

Ayrıca, E vitamini içeren koyu yeşil yapraklı sebzeler, ceviz ve fındık gibi yağlı tohumların, Parkinson’un etkilerini azalttığına dair araştırmalar da mevcut.

D VİTAMİNİ VE KAHVE: KORUYUCU ETKİLER

Son araştırmalar, D vitamini eksikliğinin Parkinson riskini artırabileceğini gösterdi.

Sağlık rehberine göre, güneş ışığı veya takviyelerle yeterli D vitamini alımı, hastalığın seyrini olumlu yönde etkileyebilir. Aynı şekilde, kahve tüketiminin Parkinson’a karşı koruyucu bir etkisi olduğu biliniyor. Ancak fazla kahve, sinirlilik ve uykusuzluk gibi yan etkilere neden olabileceği için ölçülü tüketim önerildi.

UZMANLARDAN ÇAĞRI: BİLİNÇLİ BESLENME ŞART

Bilimsel veriler ve uzman görüşleri, Parkinson’un sadece genetik bir hastalık olmadığını, beslenme ve çevresel faktörlerin de büyük bir rol oynadığını ortaya koydu.

Prof. Dr. Gao, “Bugün yaptığımız beslenme seçimleri, yarının beyin sağlığını şekillendiriyor” diyerek bireyleri taze, işlenmemiş gıdalara yönelmeye çağırdı.

Parkinson’un sessiz tetikçilerine karşı en etkili silahın, bilinçli ve dengeli bir beslenme düzeni olduğu bir kez daha kanıtlanmış durumda.

Sağlıklı bir gelecek için sofranızdaki seçimlere dikkat edin; çünkü Parkinson’un sessiz tetikçileri, her lokmada gizleniyor olabilir.