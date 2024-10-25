Parklar yenileniyor

Keçiören Belediyesi, ilçedeki park ve bahçelerin yenilenmesi için başlatılan çalışmalara hız verdi.

Keçiören Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki parklardaki kamelyalardan süs havuzlarına, oyun alanlarından dinlenme alanlarına kadar birçok alanın tamir ve tadilatını yapıyor. Parklar, yepyeni görüntüsüyle vatandaşın hizmetine sunuluyor.

Parklarda eskiyen ve yıpranan kent mobilyalarını yenilediklerini kaydeden Başkan Mesut Özarslan, “Keçiören’imiz her geçen gün daha da güzelleşiyor. Vatandaşımızın nefes aldığı park ve bahçelerimizdeki sosyal donatı noktalarını yeniliyoruz. Ekiplerimiz yoğun bir çalışmayla, tadilata ihtiyaç duyan parklarımızı tespit ediyor ve ivedilikle parkımızı yeniliyoruz” dedi.