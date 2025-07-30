Parklarda ücretsiz film keyfi: Diyarbakır’da sinema şöleni!

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Sinebir ile Kayapınar, Bağlar, Sur ve Yenişehir belediyeleri, sinema keyfini parklara taşıyor. Ağustos ayı boyunca düzenlenecek açık hava film gösterimleri, yaz akşamlarını filmlerle buluşturuyor. Kent merkezinden ilçelere uzanan etkinlik, parklarda her yaştan izleyiciyi bir araya getirmeyi hedefliyor. Parklarda gösterilecek tüm filmler ücretsiz olacak. Gösterimlerin başlama saati ise 20.00 olacak.

Kayapınar'da 1 Ağustos'ta Park Orman'da Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri filmi, 6 Ağustos'ta Barış Parkı'nda Gergerok filmi, 13 Ağustos'ta 500 Evler Spor Kompleksi'nde Neşeli Çiftlik filmi, 20 Ağustos'ta Peyas Mahallesi'nde Şirinler filmi, Sur'da; 5 Ağustos'ta Alipaşa Mahallesi'nde Neşeli Çiftlik filmi, 12'ta Ağustos'ta Tilelek Mahallesi'nde Gergerok filmi, 19 Ağustos'ta Zorova Mahallesi'nde Komşum Totoro filmi, 26 Ağustos'ta İskenderpaşa Mahallesi'nde Ciran filmi, Yenişehir'de; 7 Ağustos'ta Üçkuyu TOKİ Mahmut Zengin Parkı'nda Benim Adım Mutlu, 14 Ağustos'ta Seyrantepe Toplu Konut Koru Parkı'nda Ciran filmi, 21 Ağustos'ta Yenişehir Belediyesi Parkı'nda Çirkin Ördek Yavrusu (Zazaki) filmi, 28 Ağustos'ta Çelikevler Sokağı'nda Şirinler filmi, Bağlar'da; 9 Ağustos'ta Körhat Parkı'nda Komşum Totoro filmi, 16 Ağustos'ta Gül Parkı'nda Çirkin Ördek Yavrusu (Zazaki), 23 Ağustos'ta Koşuyolu Parkı'nda Benim Adım Mutlu filmi, 30 Ağustos Rıhan Parkı'nda Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri filmi vatandaşlarla buluşacak.