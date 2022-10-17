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Parkta atılan top nedeniyle iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı 1 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır'da parkta otururken üzerlerine gelen top nedeniyle iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 19 yaşındaki Fikri Can Geçer yaşamını yitirdi, 2’si ağır 3 kişi de yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 23:42
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Parkta atılan top nedeniyle iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı 1 ölü, 3 yaralı

Parkta atılan top nedeniyle iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı 1 ölü, 3 yaralı
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DHA - Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Rıhan Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre park içerisinde iki grup arasında atılan top nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından yakındaki bir özel hastaneye götürüldü. Yaralılardan Fikri Can Geçer, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Geçer’in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada olaya karışan yaşları küçük 5 kişi gözaltına alındı. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. 5 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, E.İ.N. (14) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hastanede tedavisi süren yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

 

 

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