Parkta bıçakla ağaç oyarken kendini yaralayan çocuk hayatını kaybetti

Olay, dün gece Natoyolu Caddesi'ndeki Koşuyolu Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, elindeki bıçakla ağaç oymaya çalışan D.K. (15), bıçağı yanlışlıkla kendisine sapladı.

Olay yerine çağrılan sağlık ve polis ekipleri, ağır yaralı çocuğa müdahale etti. Ancak, hastaneye kaldırılan çocuk tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Olay sırasında parkta bulunan D.K.'nın arkadaşı U.T. (15) ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. U.T.'nin ilk ifadesinde, arkadaşının elindeki bıçakla ağaç oymaya çalışırken kendisini yaraladığını belirttiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, bıçağın üzerinde parmak izi incelemesi yapılacağı bildirildi.