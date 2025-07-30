Parkta dehşet! Arkadaşını vurduktan sonra polisi aradı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Parkta dehşet! Arkadaşını vurduktan sonra polisi aradı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde parkta alkol aldığı arkadaşı ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile U.B, yanında bulunan tabanca ile arkadaşını vurdu. Şüpheli polisi arayarak kendini ihbar etti.

Olay, Havuzlar Mahallesi Ecevit Bulvarı'ndaki Cumhuriyet Parkı'nda meydana geldi. Arkadaşı M.A. ile alkol alan U.B. bir süre sonra tartışmaya başladı. Küfürleşen taraflardan U.B. çantasından çıkardığı ruhsatsız silahla M.A.'ya ateş etti. Bacağından yaralanan M.A. yere yığılırken, U.B. polisi arayıp arkadaşını vurduğunu belirterek kendisini ihbar etti.

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağına iki kurşun isabet eden M.A. ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. U.B., polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, M.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Parkta dehşet! Arkadaşını vurduktan sonra polisi aradı

Parkta dehşet! Arkadaşını vurduktan sonra polisi aradı

Parkta dehşet! Arkadaşını vurduktan sonra polisi aradı

Parkta dehşet! Arkadaşını vurduktan sonra polisi aradı

Parkta dehşet! Arkadaşını vurduktan sonra polisi aradı

Parkta dehşet! Arkadaşını vurduktan sonra polisi aradı

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