Parkta dehşet! Tartıştığı arkadaşının boğazını şişeyle kesti, hayatını kaybetti

65 yaşındaki Yaşar Y. ve 42 yaşındaki arkadaşı Veysel T., beldedeki bir parkta birlikte alkol almaya başladı. Aralarında ekonomik meseleler nedeniyle tartışma çıkınca, kısa sürede tansiyon yükseldi.

Tartışma kavgaya dönüşünce, Yaşar Y. eline geçirdiği cam alkol şişesini kırarak Veysel T.’ye saldırdı. Saldırı sırasında şişeyi arkadaşının boğazına saplayan Yaşar Y., olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı.

3 ÇOCUK BABASI KANLAR İÇERİSİNDE YERE YIĞILDI

Boğazına aldığı darbe nedeniyle şahdamarı kesilen ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Veysel T., kanlar içinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi.

Ağır yaralanan Veysel T., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Olayın ardından kısa sürede yakalanan Yaşar Y., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde Yaşar Y.’nin geçmişinde de benzer bir suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. İddiaya göre, Almanya’da yaşadığı dönemde yine bir şahsın boğazına şişe sapladığı gerekçesiyle bir süre cezaevinde kaldığı ve sonrasında sınır dışı edilerek Türkiye’ye gönderildiği öğrenildi. Saratlı beldesine iki yıl önce döndüğü belirtilen Yaşar Y.’nin bu süre zarfında çevresinde agresif tavırlarıyla dikkat çektiği iddia edildi.

Veysel T.’nin ölümü, beldede derin bir üzüntüye yol açtı. Olayı duyan eşi Filiz T. ve yakınları, hastane önünde sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarına boğulan aile fertleri, zanlının en ağır cezayı almasını istedi.

Cinayetle ilgili soruşturma Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ediyor. Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, cinayette kullanılan cam şişe ise kriminal incelemeye gönderildi.

ÖLÜMÜNE SEBEP OLAN CAM ŞİŞE ALMANYA’DAN SONRA YENİDEN KAN AKITTI

Belde halkı, olayın ardından yaşanan bu vahşetin şokunu atlatmaya çalışırken, geçmişte benzer bir olay nedeniyle ceza almış bir kişinin serbestçe toplum içinde dolaşmasına tepki gösterdi. Güvenlik zafiyeti iddiaları da gündeme gelirken, olay Saratlı’da güvenlik önlemlerinin yetersizliği ve sosyal sorunların geldiği noktayı da tekrar gözler önüne serdi.

Yetkililerden açıklama bekleniyor.