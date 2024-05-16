Parkta iki grup arasında bıçaklı kavga. 2 yaralı

Kaynak: DHA
Parkta iki grup arasında bıçaklı kavga. 2 yaralı
Kocaeli’de parkın içinde iki grup arasında çıkan kavgada 1’i bıçakla, diğeri darp sebebiyle olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Körfez ilçesine bağlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi Seda Caddesi’ndeki Dostluk Parkı’nda meydana gelen olayda, Parkta, iki grup genç arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma daha sonra büyüyerek kavgaya dönüştü. 1’i bıçak, diğeri de tekme ve yumruk darbeleriyle 2 kişinin yaralandığı kavga, olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.

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Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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