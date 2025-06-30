Parkta korku dolu anlar: Pota devrildi, 17 yaşındaki genç yaralandı

Kaynak: İHA
Parkta korku dolu anlar: Pota devrildi, 17 yaşındaki genç yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yerinden sökülen basketbol potası devrildi. Bu sırada basketbol oynayan 17 yaşındaki genç yaralanırken, bir vatandaş potanın yamuk olduğunu defalarca bildirmelerine rağmen önlem alınmadığını söyledi.


Olay, saat 22.00 sıralarında Seka Park'taki basketbol sahasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gençler basketbol oynarken potanın direği yerinden söküldü ve pota devrildi. Olayda 17 yaşındaki ismi öğrenilemeyen bir genç yaralandı. Çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

"DEFALARCA BİLDİRDİK AMA MÜDAHALE YAPILMADI"
Olay yerini cep telefonu kamerasıyla kayda alan bir vatandaş, potanın bir süredir tehlike arz ettiğini ifade ederek, "Pota yamuktu. Güvenliklere de bildirdik. Bir kızın kolunu kesti. Defalarca 'pota yamuk' diye uyardık ama güvenlikler tarafından hiçbir müdahale yapılmadı" dedi.

Son Haberler
Bursa’da, 63. Tarihi Çalı Yağlı Güreşleri heyecanı
Bursa’da, 63. Tarihi Çalı Yağlı Güreşleri heyecanı
Samsun’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı; 4 yaralı
Samsun’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı; 4 yaralı
Ertuğrul Özkök gözyaşlarını tututamadı! En büyük utancını canlı yayında anlattı
Ertuğrul Özkök gözyaşlarını tututamadı! En büyük utancını canlı yayında anlattı
Bursa'da 50 dönüm buğday ekili tarla yandı
Bursa'da 50 dönüm buğday ekili tarla yandı
Traktör yolunu şaşırdı, üzüm bağına zarar verdi
Traktör yolunu şaşırdı, üzüm bağına zarar verdi