Parkta korku dolu dakikalar! Bunalımlı baba bıçağı boğazına dayadı

Erzincan'da ailevi problemler nedeniyle bunalıma girdiği öne sürülen bir kişi, iki kızının gözü önünde bıçakla kendine zarar verdi. Şahsı polisler ikna edip elindeki bıçağı bıraktırdı ve hastaneye götürdü.

Olay, Erzincan merkez İnönü Mahallesi'nde bulunan park içerisinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ailevi sorunlar nedeniyle psikolojik bunalıma giren T.Y., ekmek bıçağıyla kendine zarar vermeye başladı. Vatandaşların durumu fark edip ihbar etmeleri üzerine olay yerine resmi ve sivil polis ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.

2 genç kızının da olay yerinde bulunduğu alanda polis ekipleri bıçağı boynuna dayayarak kendine yaklaştırmayan şahsı konuşarak ikna etmeye çalıştı. Bir süre diyaloğa girilen şahıs daha sonra Erzincan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Gökhan Tuna tarafından ikna edilerek elindeki bıçağı bıraktı. T.Y., tedavi için hastaneye götürüldü.