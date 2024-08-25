Parkta oturan küçük çocukları videoya çektiler. Sığınmacılar Kanada’nın da başına bela oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Parkta oturan küçük çocukları videoya çektiler. Sığınmacılar Kanada’nın da başına bela oldu

Kanada’da bir grup sığınmacı parkta oturan küçük çocukları cep telefonu kamerasıyla kayda alırken yakalandı. O anlar Kanadalı bir babanın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Kanada'da bir baba, kaçak sığınmacıların park kenarında topluca oturup parkta oynayan küçük çocukları videoya çektiklerini fark etti.

Sığınmacıların yanına giden baba, "Bana çektiğiniz videoları gösterip, neden çektiğinizi söyler misiniz?" diyerek sığınmacılara tepki gösterdi.

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Sığınmacılar ise Kanadalı babanın sorusuna cevap vermedi. Babanın sorusunu tekrarlamasının ardından bir sığınmacı, babanın yanına giderek telefondaki fotoğrafları gösterdi. Gazeteci Serkan Tanyıldızı, o anları sosyal medya platformu X hesabından paylaştı.

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Yapılan paylaşım sonrası bazı sosyal medya kullanıcıları sığınmacıların Türkiye'nin ardından Kanada’nın da başına bela olduğunu belirterek tepki gösterdi.

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Dünyanın en çok sığınmacı alan ülkelerinin başında gelen Kanada'da, sığınmacı nüfusu her geçen yıl artış gösteriyor. 1 Ocak 2023 tarihinde Kanada'da sığınmacı nüfusu 39 milyon 566 bin 248’e yükselerek rekor kırmıştı. Yüzde 2,7’lik bu artış, 1957’den bu yana kaydedilen en yüksek nüfus artışı oldu.

NE OLMUŞTU?

Kanada’da yaşanan olay, akıllara bundan birkaç ay önce Kayseri’de bir Suriyeli sığınmacının 6 yaşındaki küçük bir kızı istismar etmesini getirdi.

Kayseri'de yabancı uyruklu bir şahıs, 6 yaşındaki çocuğu istismar etti. Yaşanan olayın ardından mahalle sokağa döküldü. Küçük kızı istismar eden şahsın ve diğer Suriyelilerin evleri ve iş yerleri ateşe verildi. İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, “Biz gerekeni yapacağız, bunun sözünü veriyorum” diyerek toplanan kalabalığı sakinleştirdi. Vatandaşlar, ekiplerin elinden şahsı almak isterken, bölgeye gönderilen Özel Harekat polisleri tarafından engellendi.

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