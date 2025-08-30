Parkta oynayan çocukları yerden yere vurdu

Mevlana Mahallesi Dönüşüm Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Yusuf K. (53) henüz 6 yaşındaki Ömer Erul ile 5 yaşındaki Ömer Eymen Işık'ı darp etti. Çocuklarının darbedildiğini gören aileler büyük şok yaşarken, olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan çocuklardan Ömer Erul'un sol kol omuz alt kısmında kırık tespit edildi.

Yaşanan dehşet anları sitenin güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde küçük çocukların darp edildiği anlar mahalleliyi isyan ettirdi.

Olay sonrası harekete geçen polis, şüpheli Yusuf K.'yı kısa sürede yakalayarak polis merkezine götürdü. Şüpheli hakkında "kasten yaralama" suçundan tahkikat başlatılırken, Kaya'nın mevcutlu olarak adliyeye sevk edileceği öğrenildi.