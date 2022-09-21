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Parkta salıncağın zincirine takılan çocuğun parmağı koptu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde parkta oynarken salıncağın zincirine takılan çocuğun parmağı koptu.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 00:13
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Parkta salıncağın zincirine takılan çocuğun parmağı koptu

Parkta salıncağın zincirine takılan çocuğun parmağı koptu
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Olay, Hamidiye Mahallesi Kurtuluş Sokak'taki çocuk parkında meydana geldi. Parka oyun oynamaya giden 11 yaşındaki Eymen K., salıncakta sallanmaya başladı. Sol elinin serçe parmağı salıncak zincirine sıkışarak koptu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kopan parmağı buz kalıbı içine koyup muhafaza etti. Yaralı çocuk, kopan parmağıyla alınarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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