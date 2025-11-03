YENİÇAĞ - Aksaray / Mahmut Şen

Aksaray’ taşpazar mahallesi Şehit Yalçın Sevindi Caddesi üzerinde bulunan bir parkta telefon nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, E.C.A. (23) parkta henüz kimliği belirlenemeyen kişilerle telefon yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kalabalık gruptan bir kişi, yanındaki şahsa bıçak vererek E.C.A.’yı bacağından yaraladı. Olayın ardından şüpheliler hızla kaçarak kayıplara karıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgisi olup olmadığı henüz belirlenemeyen E.Ç. isimli şahıs ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.