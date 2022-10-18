﻿Parkta 'top' kavgası: 1 ölü, 3 yaralı, 1 tutuklama

Diyarbakır'da iki grubun 'top' kavgası kanlı bitti. Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Rıhan Parkı'nda meydana geldi. Parkta iki grup arasında 'atılan top' nedeniyle tartışma çıktı. Olay kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü, 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından yakındaki bir hastaneye götürüldü. Yaralılardan 19 yaşındaki Fikri Can Geçer, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Polis, olaya karışan yaşları küçük 5 kişiyi gözaltına alındı. Çocuk Şube'ye teslim edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, E.İ.N. (14) tutuklandı. Hastanede tedavisi süren yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. (DHA)