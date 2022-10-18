18 Ekim 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Parkta 'top' kavgası: 1 ölü, 3 yaralı, 1 tutuklama

Parkta 'top' kavgası: 1 ölü, 3 yaralı, 1 tutuklama

Diyarbakır Bağlar'da, 'parka atılan top' nedeniyle iki grup arasında kavga çıktı. 1 kişinin öldüğü 2'si ağır 3 kişinin yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 02:29
Takip Et

Parkta 'top' kavgası: 1 ölü, 3 yaralı, 1 tutuklama

Parkta 'top' kavgası: 1 ölü, 3 yaralı, 1 tutuklama
+
Aa
-

Diyarbakır'da iki grubun 'top' kavgası kanlı bitti. Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Rıhan Parkı'nda meydana geldi. Parkta iki grup arasında 'atılan top' nedeniyle tartışma çıktı. Olay kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü, 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından yakındaki bir hastaneye götürüldü. Yaralılardan 19 yaşındaki Fikri Can Geçer, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Polis, olaya karışan yaşları küçük 5 kişiyi gözaltına alındı. Çocuk Şube'ye teslim edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, E.İ.N. (14) tutuklandı. Hastanede tedavisi süren yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. (DHA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi. Ünlü sunucu Şule Zeybek'in son hali gündem oldu
1
﻿Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi. Ünlü sunucu Şule Zeybek'in son hali gündem oldu
﻿Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi. Ünlü sunucu Şule Zeybek'in son hali gündem oldu
﻿Anayasa Mahkemesi Başkanı Erdoğan’ın yüzüne karşı bu ifadeleri kullandı
2
﻿Anayasa Mahkemesi Başkanı Erdoğan’ın yüzüne karşı bu ifadeleri kullandı
﻿Anayasa Mahkemesi Başkanı Erdoğan’ın yüzüne karşı bu ifadeleri kullandı
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten herkesin titreyeceği tarihi açıkladı. Önleminizi alın
3
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten herkesin titreyeceği tarihi açıkladı. Önleminizi alın
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten herkesin titreyeceği tarihi açıkladı. Önleminizi alın
﻿O fotoğrafın hikayesi gözyaşlarına boğdu
4
﻿O fotoğrafın hikayesi gözyaşlarına boğdu
﻿O fotoğrafın hikayesi gözyaşlarına boğdu
﻿Erdoğan'ın eski sırdaşı İYİ Partili Turhan Çömez'den Erdoğan'ı uykusuz bırakacak paylaşım
5
﻿Erdoğan'ın eski sırdaşı İYİ Partili Turhan Çömez'den Erdoğan'ı uykusuz bırakacak paylaşım
﻿Erdoğan'ın eski sırdaşı İYİ Partili Turhan Çömez'den Erdoğan'ı uykusuz bırakacak paylaşım
﻿Ankara'da ulaşım felç olacak. Halk otobüsleri kontak kapattı
6
﻿Ankara'da ulaşım felç olacak. Halk otobüsleri kontak kapattı
﻿Ankara'da ulaşım felç olacak. Halk otobüsleri kontak kapattı
﻿A Haber’in vicdansız haberine Yılmaz Özdil’den unutulmayacak yorum
7
﻿A Haber’in vicdansız haberine Yılmaz Özdil’den unutulmayacak yorum
﻿A Haber’in vicdansız haberine Yılmaz Özdil’den unutulmayacak yorum
﻿Galatasaray'dan ‘VAR’ tepkisi: Utanç vesikası!
﻿Galatasaray'dan ‘VAR’ tepkisi: Utanç vesikası!
﻿Galatasaray'dan ‘VAR’ tepkisi: Utanç vesikası!
﻿Parkta 'top' kavgası: 1 ölü, 3 yaralı, 1 tutuklama
﻿Parkta 'top' kavgası: 1 ölü, 3 yaralı, 1 tutuklama
﻿Parkta 'top' kavgası: 1 ölü, 3 yaralı, 1 tutuklama
﻿Bursa'da 54 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
﻿Bursa'da 54 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
﻿Bursa'da 54 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
﻿EGO'dan toplu taşımada ek sefer düzenlemesi
﻿EGO'dan toplu taşımada ek sefer düzenlemesi
﻿EGO'dan toplu taşımada ek sefer düzenlemesi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.