Parkta üvey babasını bıçakladı

Konya’da 21 yaşındaki genç, bir parkta tartıştığı üvey babasını bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Keçeciler Mahallesi Suşehri Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki parkta bulunan 21 yaşındaki M.E.K., üvey babası K.D. ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmada M.E.K. yanında bulunan bıçak ile üvey babasını göğsünden yaralayıp olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, şüpheli üvey oğul ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

