Olay, saat 21.00 sıralarında Bayram Baba Mahallesi'nde bir parkta meydana geldi. İlyas Çar, parktaki tuvaletten çıktıktan sonra karşılaştığı 5 kişiyle belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine 5 kişi, Çar'ı darbedip kalçasının 11 yerinden bıçakladı.

Saldırganlar olay yerinden kaçarken, kanlar içinde kalan Çar, yakındaki evine giderek yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çar, polise verdiği ilk ifadesinde tanımadığı 5 kişiyle tartıştığı ve bu kişilerin kendisini darbedip, bıçakladıktan sonra cep telefonunu alıp kaçtıklarını öne sürdü. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı