Olay, Fatih Mahallesi Tematik Park içerisinde yaşandı. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen yaşı küçük olduğu değerlendirilen iki şüpheli, parkta oturan 16 yaşındaki K.B.’nin oturduğu banka gelerek "yan bakıyorsun" deyip tartışma çıkardı.

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce şüphelilerden birisi yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak K.B.’yi bacağından bıçakladı. Yaralanan çocuk çevreden yardım isterken, iki şüpheli olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralı çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayı gerçekleştiren 2 çocuk kayıplara karıştı