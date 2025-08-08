Polislere bıçak çeken alkollü 4 kişi gözaltına alındı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde parkta tartıştıkları kişiler ile olaya müdahale eden polislere bıçakla saldırmaya çalışan 4 kişi gözaltına alındı.
Olay, gece saatlerinde Deniz Mahallesi’ndeki Hz. Hızır Parkı’nda meydana geldi.
İddiaya göre, parkta alkol alan 4 şüpheli, çevredeki vatandaşlarla tartışmaya başladı. Tartışma sırasında bıçak çeken şüpheliler, ihbar üzerine gelen polis ekiplerine de saldırmak istedi.
Polislerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen 4 kişi, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.