Polislere bıçak çeken alkollü 4 kişi gözaltına alındı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Samandağ'da parkta tartıştığı kişiler ile ihbarla olay yerine gelen polislere bıçakla saldırmaya çalışan alkollü 4 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde parkta tartıştıkları kişiler ile olaya müdahale eden polislere bıçakla saldırmaya çalışan 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Deniz Mahallesi’ndeki Hz. Hızır Parkı’nda meydana geldi.

İddiaya göre, parkta alkol alan 4 şüpheli, çevredeki vatandaşlarla tartışmaya başladı. Tartışma sırasında bıçak çeken şüpheliler, ihbar üzerine gelen polis ekiplerine de saldırmak istedi.

Polislerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen 4 kişi, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

