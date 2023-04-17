Parla Kabasakal, Avrupa Şampiyonu

Emr Windsurf ve Yelken Spor Kulübü sporcusu Parla Kabasakal, İtalya’daki 2023 Techno 293 Avrupa Şampiyonası’nda U13 Kızlar Kategorisi'nde Avrupa Şampiyonu oldu.

Garda’da düzenlenen ve dünyanın birçok ülkesinden toplamda 225 sporcunun katıldığı şampiyonada, Türkiye’yi 24 milli takım sporcusu temsil etti.

Parla Kabasakal, U13 Kızlar Kategorisi’nde “Avrupa Şampiyonu” olarak İzmir’i gururlandırdı. EMR Windsurf ve Yelken Kulübü Başkanı Kadri Özkan, “Türkiye’ye çok daha büyük şampiyonluklar getireceğimizden hiç şüphem yok. Yarışlara katılarak bizi gururlandıran tüm sporcularımızı tebrik ederim” dedi.

Kulüp Antrenörü Emirşah Polat ise, “Sporcularımız Türkiye'de ve dünyada elde ettikleri bu büyük başarılarla bizlere büyük gurur yaşatıyor. Sporcularımız ve aileleriyle yürüttüğümüz güzel işbirliği sayesinde yeni başarılara koşmaya devam edeceğiz. Emek veren herkesi kutluyorum” diye konuştu. (DHA)



