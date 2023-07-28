Parla adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Parla isminin anlamını araştırıyor. Peki, Parla ne demek? Parla isminin anlamı nedir?
PARLA NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Parla ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
Işık saç, ışılda, ün kazan, tanın anlamlarında kullanılan bir ad.
PARLA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Parla ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Parla ismini koymak caizdir.