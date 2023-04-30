Parlak saçlar için 9 tavsiye

Saçınızda kullandığınız bakım ürünlerini azaltın. Fön makinenizi ve saç maşanızı fazla kullanmamaya çalışın. Zamanla saçınız doğal bir parlaklık kazanır.

Standart fırçanızı kıl fırça ile değiştirin. Kıl fırçalar saçı sıkıca tutarak tararken pürüzsüz ve düz bir görünüm verir. Pürüzsüz saçların parlaklığı her zaman daha fazladır.

Kalıcı bir parlaklık için yarı kalıcı boyalar kullanın. Kalıcı boyalar, sağlıklı bir alternatiftir ve saçınızın içten dışa ışıldamasını sağlar.

Ayda bir kere veya saçınız çok kuru ise ayda iki kere saçınıza sıcak yağ bakımı uygulayın.

Çoğu kişiye zor gelse de, uzmanlar saçınızı daha az sıklıkta yıkamanız gerektiği konusunda hem fikir. Bırakın saçınız kendi nemi içerisinde kalsın ve zamanla saçlarınız kendiliğinden parlasın.

Saçınız kuru ise iyi bir serum, yağlı ise iyi bir parlaklık spreyi kullanın.

İyi bir toksinlerden arındırıcı şampuan kullanarak bakım ürünü birikmelerini engelleyebilirsiniz. Saçınızda biriken bakım ürünleri, saçınızın parlaklığını azaltır ve yağlı bir his verir.

Saçınızı soğuk su ile durulayın veya saç bakım kremini duruladıktan sonra uygulayın. Böylece saçlarınıza parlak bir görünüm kazandırın.

Saç kurutma makinesini tek yönlü kullanın ve her zaman kullanırken uçtan köke doğru tutun. Bu işlem, saçınızın parlaklığını arttırır ve pürüzlerini düzeltir.