'Parlamenter sistem' anketinden çok çarpıcı sonuç. AKP'li ve MHP'li seçmen detayı

MetroPOLL Araştırma'nın yaptığı 'cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi'ne ilişkin araştırmasında, çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

11-18 Mayıs tarihleri arasında 28 ilde 1700 kişi ile gerçekleştirilen araştırmada katılımcılara, "Hükümet sistemi hakkındaki görüşünüz nedir?" sorusu yöneltildi.

Ankette, "Mevcut Cumhurbaşkanlığı Sistemi devam etmeli” diyenlerin oranı yüzde 33.4, "Parlamenter (Meclis) sistemine dönülmeli" diyenlerin oranı ise yüzde 55.8 olarak belirlendi. Katılımcıların yüzde 10.8'i ise sorularda herhangi bir fikir belirtmedi.

HANGİ PARTİ SEÇMENİ NE DEDİ?

Parti tercihlerine göre bakıldığında, AKP seçmenlerinin yüzde 62.8'i mevcut sistemi desteklerken, MHP seçmenlerinin yüzde 55.7'si bu görüşü paylaştı. Öte yandan, MHP seçmenlerinin dikkat çeken bir kısmı (%36.8) ise parlamenter sisteme dönülmesi gerektiğini savundu.

DEM Parti seçmeninin yüzde 90.5'i, CHP seçmeninin yüzde 84.3'ü ve İYİ Parti seçmeninin yüzde 79.2'si ise parlamenter sisteme dönülmesi gerektiğini düşündüklerini ifade etti.

PARLAMENTER SİSTEM NEDİR?

Parlamenter sistem veya parlamenterizm, demokratik bir yönetim biçimidir. Bu sistemde, yürütme organı (hükümet) yasama organı (parlamento) tarafından denetlenir. Devlet başkanı veya cumhurbaşkanı genellikle sembolik bir konumdadır ve devleti temsil ederler.

Gerçek yönetim ise başbakan ve kabinesi tarafından yürütülür. Parlamento, yasama süreçlerinin belirleyicisi olarak önemli bir role sahiptir ve başbakan, parlamentonun güven oylamasına tabidir. Bu sistemde başbakan, hükümetin başı olarak bilinir ve farklı ülkelerde şansölye gibi farklı unvanlar alabilir.