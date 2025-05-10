Parlamento Başkanı'ndan dikkat çeken açıklama: Ermenistan vergi için esrara yol verecek mi?

Ermenistan Parlamento Başkanı Alen Simonyan, Deep TALKS programında yaptığı açıklamada, esrarın Ermenistan'da yasallaşması gerektiğini belirtti. Simonyan, esrarın dünya genelinde kontrolsüz şekilde yayılmaya devam ettiğini ve bunun, yasallaştırılarak denetim altına alınmasının daha doğru bir yaklaşım olacağını ifade etti.

Simonyan, yasallaştırma sürecini başlatmadığını çünkü halkı ikna etmenin zor olduğunu düşündüğünü belirtti. Ancak dünya genelindeki esrar kullanımının engellenemediğine dikkat çeken Simonyan, bunun, esrarın yasal hale getirilmesi ve kontrol altına alınması gerektiğini ortaya koyduğunu vurguladı.

Ermenistan'da esrarın yasallaşması konusu uzun bir süredir tartışılmakta. Bazı kesimler, esrarın yasallaştırılmasının sağlık ve güvenlik açısından faydalı olacağına inanırken, diğerleri bunun toplumsal etkileri konusunda endişeler taşıyor.

Simonyan, dünya genelinde birçok ülkenin esrarı yasallaştırma yoluna gittiğini ve bu sürecin hızla yayılmaya devam ettiğini söyledi. Bunun yanında, Ermenistan’ın da bu trendi takip etmesi gerektiğine inandığını belirtti.

Esrarın yasal hale getirilmesi, özellikle vergi gelirlerinin artması ve suç oranlarının düşmesi gibi potansiyel faydalar sunabilir. Ancak Simonyan, bu süreçte halkın fikirlerinin ve toplumun genel görüşlerinin dikkate alınması gerektiğini de ekledi.