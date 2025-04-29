Parlamento Muhabirleri Derneği 61’inci yılını TBMM’de coşkuyla kutladı!

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Parlamento Muhabirleri Derneği 61’inci yılını TBMM’de coşkuyla kutladı!

Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD), 61’inci kuruluş yıl dönümünü TBMM Basın Koridoru’nda düzenlenen etkinlikle kutladı.

29 Nisan 1964’te kurulan PMD’nin 61’inci yıl dönümü kutlamasına, eski PMD Başkanı Hıdır Göktaş, PMD üyeleri ve parlamento muhabirleri katıldı.

Etkinlikte, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş adına Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban, PMD Başkanı Kemal Aktaş’a çiçek sundu. Yeni üyelere rozet takdim edilirken, derneğin 61’inci yılı için pasta kesildi.

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“61 YILDIR SANSÜRE VE BASKILARA KARŞI MESLEKTAŞLARININ YANINDA”

PMD Başkanı Kemal Aktaş, konuşmasında, 61’inci yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadığını vurgulayarak, şöyle dedi:

“PMD, kuruluşundan itibaren yalnızca üyelerinin haklarını korumakla yetinmemiş, gazetecilik mesleğinin saygınlığını ve onurunu da savunmuştur.

TBMM’de görev yapan parlamento muhabirlerinin sesi ve güvencesi olarak, demokrasi kültürünün gelişmesine önemli katkılar sağlamıştır. Basın özgürlüğü, demokrasinin temel direğidir.

PMD, 61 yıldır basın özgürlüğünü savunmayı, sansüre ve baskılara karşı meslektaşlarının yanında durmayı ilke edinmiştir. Özgür basının güçlenmesi için her zaman mücadele etmiştir.”

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Parlamento Muhabirleri Derneği 61’inci yılını TBMM’de coşkuyla kutladı!

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