Parma, Fiorentina deplasmanından 1 puanı kaptı

Serie A’nın 32. haftasında Artemio Franchi Stadı’nda oynanan mücadelede Fiorentina ile Parma yenişemedi. Dört resmi maçını kazanan ve hafta içi Konferans Ligi’nde NK Celje deplasmanında 2-1 galip gelerek morallenen Fiorentina, bu karşılaşmada istediklerini sahaya yansıtamadı. Teknik direktör Raffaele Palladino’nun cezalı olduğu gecede, sakatlıklar ve yaklaşan rövanş maçı nedeniyle kadroda rotasyona gidildi. Robin Gosens ile Andrea Colpani’nin sakatlıkları, kadro derinliğini olumsuz etkiledi.

Öte yandan Parma cephesinde eksikler daha fazlaydı. Pontus Almqvist cezalıydı, Valentin Mihaila, Matteo Cancellieri, Gabriel Charpentier, Yordan Osorio, Mateusz Kowalski ve Adrian Benedyczak gibi önemli isimler sakatlık nedeniyle kadroda yer almadı. Tüm bu eksiklere rağmen Parma, sahada disiplinli bir oyun sergileyerek güçlü rakibinden bir puan kopardı.

DE GEA’DAN KRİTİK KURTARIŞLAR

Mücadelenin ilk dakikalarında Parma etkili başladı. Adrian Bernabe’nin sol kanattan gelen ortaya sekiz metreden yaptığı kafa vuruşunu David De Gea son anda çeldi. Fiorentina kalecisi, ilerleyen dakikalarda da Bonny’nin beş metreden vurduğu topu refleksle çıkararak takımını oyunda tuttu. Bonny’nin pozisyonu ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayılsa da De Gea’nın performansı dikkat çekti.

Ön alanda presle hata arayan Parma, Alessandro Vogliacco’nun hatalı pasında topu kapan Moise Kean’ı düşüren Leoni’ye sarı kartla karşılık verdi. Kean daha sonra Mandragora’nın ara pasında savunma arkasına sarktı ancak Zion Suzuki’nin başarılı hamlesiyle açıyı daraltması sonucu topu dışarıya gönderdi.

FİORENTİNA ARADIĞI GOLÜ BULAMADI

Nicolò Fagioli, Suzuki’nin önde olduğunu fark ederek kullandığı serbest vuruşta direkt kaleyi denedi, ancak Japon kaleci geri dönüp topu kornere çelmeyi başardı. Sağ kanattan etkili bindirmeler yapan Dodo, çaprazdan kaleyi yokladı fakat yine Suzuki başarılıydı. Mücadelenin 74. dakikasında Amir Richardson, Gudmundsson’un pasıyla ceza alanına girip yakın köşeden topu ağlara gönderdi, ancak ofsayt bayrağı gol sevinci kısa sürdü.

Dodo’nun uzun pasla buluşup Valeri’nin müdahalesiyle dengesini kaybettiği pozisyonda penaltı itirazları zayıf kaldı. Hakem, oyunu devam ettirerek teması yeterli bulmadı. Maçın kalan dakikalarında iki taraf da savunma güvenliğini ön planda tuttu ve karşılaşma başladığı gibi sona erdi.

PARMA’DAN KRİTİK DEPLASMAN PUANI

Parma, güçlü rakibi karşısında sergilediği dirençli futbolla deplasmanda alınan bir puanın değerini fazlasıyla ortaya koydu. Eksik kadrosuna rağmen takım disipliniyle oynayan Parma, küme düşme hattından uzak durma yolunda kritik bir adım attı. Fiorentina ise alınan beraberlik sonrası ilk dört sıra hedefinde yara aldı ve özellikle ofansif üretkenlik konusunda sınıfta kaldı.

Bu sonuçla Fiorentina puanını 55’e yükseltirken Parma 39 puana ulaştı. Fiorentina, önümüzdeki hafta Avrupa Konferans Ligi rövanşında NK Celje’yi ağırlayacak. Parma ise ligde iç sahada Lecce ile karşı karşıya gelecek.