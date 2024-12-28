Parma, Monza’yı son dakikada mağlup etti

Parma’nın Ennio Tardini Stadyumu’nda oynanan karşılaşma, Monza’nın hızlı başlangıcıyla dikkat çekti. Daniel Maldini, henüz ilk dakikada net bir fırsatı değerlendiremedi. Ardından VAR incelemeleri sonucu iptal edilen goller ve kritik pozisyonlarla mücadele adeta nefes kesti. Gianluca Caprari’nin pasında Patrick Ciurria’nın golü, topun oyun alanını terk ettiği gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

TARTIŞMALI PENALTILAR VE KIRMIZI KART

Mücadelenin kaderi, 54. dakikada Pablo Mari’nin Woyo Coulibaly’ye yaptığı müdahaleyle değişti. Hakem, VAR incelemesi sonrası Mari’ye ikinci sarı kartı göstererek Monza’yı 10 kişi bıraktı ve penaltı noktasını işaret etti. Parma’dan Hernani, bu fırsatı gole çevirerek takımını öne geçirdi. Ancak, Camara’nın ceza sahasında tartışmalı şekilde düşmesiyle kazanılan ikinci penaltı, VAR incelemesi sonrası iptal edildi.

SON DAKİKADA DRAMA

Monza, eksik olmasına rağmen pes etmedi ve 90. dakikada Pedro Pereira’nın golüyle skoru eşitledi. Ancak Parma, duraklama süresinin 98. dakikasında Lautaro Valenti’nin kafa golüyle sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR İÇİN ZORLU BAŞLANGIÇ

Monza’nın yeni teknik direktörü Salvatore Bocchetti, sakatlıklar nedeniyle eksik bir kadroyla ilk sınavına çıktı. Takım, mücadeleci oyununa rağmen Parma karşısında dramatik bir yenilgi aldı. Parma ise bu galibiyetle moral bularak alt sıralardan kurtulma yolunda kritik bir adım attı.