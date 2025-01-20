Parma - Venezia mücadelesi 1-1 berabere bitti

Karşılaşma öncesinde Parma, Nahuel Estevez, Adrian Bernabé, Mateusz Kowalski, Alessandro Circati, Gabriel Charpentier ve Gianluca Di Chiara gibi birçok önemli oyuncusundan yoksundu. Buna rağmen, yeni transfer Alessandro Vogliacco kadroda yer aldı. Venezia ise Francesco Zampano’nun cezası ve Michael Svoboda, Alfred Duncan, Giorgio Altare gibi eksiklerle mücadele etti.

Joel Pohjanpalo, 9. dakikada VAR incelemesi sonrası kazanılan penaltıyı gole çevirerek Venezia’yı öne geçirdi. Parma ise bu gole 60. dakikada Hernani’nin penaltısıyla karşılık verdi.

PARMA'NIN BASKISI YETERSİZ KALDI

Parma Teknik Direktörü Fabio Pecchia, ikinci yarıya üç değişiklikle başladı ve takımının temposunu artırdı. Drissa Camara, Filip Stankovic’i uzaktan şutlarla zorladı ve Dennis Man köşe vuruşlarıyla etkili olmaya çalıştı. Ancak Parma, maç boyunca bulduğu fırsatları değerlendiremeyince galibiyeti kaçırdı.

Venezia ise Alessio Zerbin’in yeni transfer olarak sahaya çıktığı ilk maçında, VAR kararıyla iptal edilen bir golle büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Bu sonuçla Parma, düşme hattından uzaklaşma şansını kaçırırken, Venezia’nın mücadelesi de daha karmaşık bir hal aldı. İki takımın önündeki maçlar, sezonun kaderini belirleyecek.