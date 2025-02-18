Parma’da Cristian Chivu dönemi başlıyor

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Parma’da Cristian Chivu dönemi başlıyor

İtalya Serie A ekiplerinden Parma yeni teknik direktörünü duyurdu. İtalyan ekibi, bir dönem Inter forması giyen Chivu ile anlaştı.

Parma Kulübü, 44 yaşındaki Rumen çalıştırıcı Cristian Chivu ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Futbolculuk döneminde Romanya Milli Takımı'nın değişmez isimleri arasına giren Chivu, Ajax, Roma ve en başarılı yıllarını geçirdiği Inter'de forma giydi.

Kariyerinde A takım seviyesindeki ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayacak Chivu, daha önce Inter'in altyapı ekiplerinde görev yaptı.

Pecchia yönetimindeki Parma, 2023-24 sezonunda Serie B'de şampiyon olarak Serie A'ya yükselmişti.

Bu sezon 25 haftası geride kalan Serie A'da 20 puan toplayan Parma, 18. sırada yer aldı.

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