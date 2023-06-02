Parmaklardaki o hisse aman dikkat

Parmaklarınızda bir anda başlayan bir his kolesterolün en büyük işaretlerinden biri. İşte ayrıntılar…

Parmaklardaki o hisse aman dikkat

Dr Rahul Agrawal, "herkesin kolesterol seviyelerini izlemesi gerektiğini" vurguladı. Yüksek kolesterol, damarlarda istenmeyen tıkanma ve daralmalara neden olarak birçok kalp-damar hastalığının da tetikleyicisine dönüşüyor. Üstelik ileri aşamalara kadar semptom göstermemesi, hastalığın erken teşhisinde zorluklar meydana getirebiliyor. Bu nedenle ortaya çıkan tüm işaretleri dikkatle değerlendirmek oldukça önemli.

Durum genellikle semptomsuz olsa da, bilinmesi gereken "belirli fiziksel semptomlar" var. Yüksek kolesterolün uyarı işareti, ağrılı el ve ayak parmakları olabilir. Böyle bir his, bacaklardaki ve ellerdeki kan damarlarını tıkayabilen kolesterol birikiminin doğrudan sonucu olabilir. Yüksek kolesterolün bir başka olası belirtisi, ellerde ve parmaklarda sık sık karıncalanma hissi olması.

Başka bir uzman Dr Kevin Martinez, ise yüksek kolesterolün deri altında yağlı büyümelere yol açabileceğini söyledi.

Tıbbi olarak ksantom olarak adlandırılan bu topaklı büyüme, parmaklar ve ayak parmakları dahil olmak üzere ayaklarda ve ellerde görünebilir. Ksantomların boyutu değişebilir; toplu iğne başı kadar küçük veya üzüm kadar büyük olabilirler.

Dr Martinez, "Genellikle derinin altında düz bir yumru gibi görünüyorlar ve bazen sarı veya turuncu görünüyorlar" açıklamasında bulunarak ortaya çıkan ksantomların nasıl ayırt edilebileceğine dair ipuçlarını verdi. Ksantomlar ağrısız olabilse de, dokunmaya ve kaşınmaya karşı hassas olabilirler.

Bu büyümeler aynı zamanda kalçalarda, dizlerde veya dirseklerde de görünebilir ve kümeler halinde ya da kendi başına ayakta dururlar. Bir doktor ksantomaları teşhis edebilir, ancak böyle bir teşhis cilt biyopsisi gerektirebilir. Bir lipid kan testi, yüksek kolesterolünüz olup olmadığını söyleyebilir. Kolesterol seviyeleri düşerse, ksantomların kaybolması mümkündür.” dedi.

Uzmanlar, tehlikeli kolesterol seviyelerini düşürmek için sağlıklı bir diyet yemeyi ve düzenli egzersiz yapmayı şiddetle tavsiye ediyor. Uzmanlar, tehlikeli kolesterol seviyelerini düşürmek için sağlıklı bir diyet yemeyi ve düzenli egzersiz yapmayı şiddetle tavsiye ediyor.

İnsanların kolesterol seviyelerini ele almak için her hafta en az 150 dakika orta derecede aerobik aktivite yapmaları gerekmektedir. Konuyu basitleştirmek için, 150 dakikalık orta dereceli aktivite, tempolu yürüyüş gibi 30 dakikalık günlük aktivitelere bölünebilir.

Sağlık kuruluşu, "Orta düzeyde aerobik aktivite, kalp atış hızınızı yükseltmek ve ter atmak için yeterince sıkı çalıştığınız anlamına gelir" dedi.

Dr Agrawal, "Vücudun belirli bölgelerine giden kan akışındaki kesintiler ellerde ve bacaklarda karıncalanma hissi yaratıyor. Kandaki yüksek kolesterol seviyeleri kan akışını kalınlaştırır ve sinirlerdeki normal kan akışını etkiler ve karıncalanmaya neden olur."dedi

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