‘Parola Parola’ başlıyor

Merhum sunucu Metin Uca’nın harika sunumuyla yıllarca ilgiyle izlediğimiz ‘Passaparola’, uzun bir aradan sonra yeni ismiyle ekranlara dönüyor. ‘Parola Parola’ adıyla yayınlanacak programın sunuculuğunu Kaan Sekban üstleniyor.

Haziran ayında yakında izleyici karşısına çıkacağı duyurulan ‘Parola Parola’nın nihayet yayın tarihi belli oldu. Dünya televizyon tarihinin en önemli yarışmalarından birisi olan program, Kaan Sekban’ın eğlenceli sunumuyla izleyenleri ekran başına kilitleyecek. Bilginin ve eğlencenin doyasıya yaşanacağı programda yarışmacılar stüdyoda, izleyiciler ekran başında kıyasıya bir rekabet yaşayacak.

Sürpriz konukların da yer alacağı ‘Parola Parola’, Cumartesi ve Pazar günleri saat 16.45’te TV8’de yayınlanacak. Reytingi bol olsun.

Kariyerinin zirvesine çıktı

Genç oyuncu Derya Pınar Ak, uluslararası başarısıyla dikkat çekti. Ak, dünya ve Türkiye’deki ünlülerin dönem içindeki popülaritelerine göre listelendiği IMDb StarMetre’de bu hafta zirvede yer aldı.

Socipol verilerine göre oyuncu, tüm dünyada 11 milyondan fazla kişi arasında kariyer rekorunu kırarak 808. oldu ve Türk oyuncularda da birinci oldu. Bu tarz başarılar, oyuncuların mesleğine sıkı sıkı sarılmasını kamçılayan gelişmelerdir. Tebrikler Derya…

Derya Pınar Ak, son olarak Ahmet Haktan Zavlak ile birlikte geçtiğimiz günlerde çekimleri tamamlanan Beyza Alkoç’un ‘Sıfır Kilometre’ kitabından sinemaya uyarlanan ve aynı adı taşıyan filmde rol almıştı.

Herkes Kocama Benziyor

Pınar Güntürkün’ün tek kişilik performansıyla büyük beğeni toplayan ‘Herkes Kocama Benziyor’, KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nda 21 Ağustos Çarşamba akşamı sahnelenecek.

Alis Çalışkan’ın yazdığı, Hakan Emre Ünal’ın yönettiği oyun, Temsili Sahne tarafından sahneye konuyor. Trajedi, dram ve komedinin iç içe geçtiği ‘Herkes Kocama Benziyor’da bir pavyonda tuvaletçilik yapan Ayten, buraya nasıl düştüğünü, onu terk eden kocasını, kederini, hevesini, çok sevdiği pavyonda çalışan diğer ahbaplarını ama en çok da öfkesini, kurulduğu makamında birer birer anlatıyor. Geçmişte tanımlayamadığı, anlamına parça parça ulaştığı o öfke bir gün tuvaletin buzlu camı gibi kırıldığında bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmuyor.

Oyunun biletleri, Mobilet’ten ve KüçükÇiftlik Park gişesinden temin edilebiliyor.