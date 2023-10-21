Pars adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Pars isminin anlamını araştırıyor. Peki, Pars ne demek? Pars isminin anlamı nedir?
PARS NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Pars ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Yüce, yüksek.
- Kedigillerden, genellikle Asya ve Afrika'nın sıcak bölgelerinde yaşayan, postu benekli, bazen de düz siyah, çevik, yırtıcı, etçil, memeli hayvan, leopar, panter, pelenk.
PARS İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Pars ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Pars adını koymak caizdir.