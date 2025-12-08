Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandı. 14 gün sürecek olan bütçe görüşmelerinde bütçe maratonunun açılış sunumunu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptı. Ardından sırasıyla Yeni Yol, İYİ Parti, MHP, DEM Parti, CHP ve AKP gruplarının yöneticileri ve liderleri, bütçeye ve güncel gündem konularına ilişkin değerlendirmelerini sunacak.

Konuşmalar gerçekleşmeden önce Meclis'ten samimi görüntüler yansıdı.

PARTİ LİDERLERİ SELAMLAŞTI

Genel Kurul salonuna parti liderleri arasında ilk gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu.

Arından salona gelen DEM Parti Grubu, MHP lideri Bahçeli ile selamlaştı.

Son olarak salona gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEM Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile selamlaştı. Dervişoğlu'nun da Bahçeli ile selamlaşması kameralara yansıdı.

İYİ Parti ve DEM Parti Grubu ise selamlaşmadı.

Salona gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da aynı şekilde bütün liderlerle selamlaşarak yerini aldı.