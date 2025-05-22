Partiler düzenleyip ilişkiye zorluyordu! Ünlü rapçinin malikanesinde çıkanlar şoke etti... Bebek yağları dikkat çekti

"Diddy" ve "Puff Daddy" lakaplarıyla tanınan rapçi Sean Combs'a yöneltilen "seks ticareti" suçlamasına ilişkin dava günlerdir devam ediyor.

"İKİNCİ EPSTEİN OLAYI

Şantaj, alıkoyma, şiddet, cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma gibi bir dizi suçlamanın geçtiği Diddy Puff olayı ABD basınında "ikinci Epstein olayı" diye yorumlanıyor.

ONLARCA ŞİŞE BEBEK YAĞLARI DİKKAT ÇEKTİ

Rapçinin Miami’deki malikanesinden çıkanlar ağızları açık bıraktı. Rapçinin malikanesinden silah, yasa dışı uyuşturucular, AR-15 tipi saldırı tüfekleri, seks oyuncakları, platform ayakkabılarla dolu kutular ve onlarca şişe bebek yağı bulundu.

Savcılar, 55 yaşındaki Combs’un bu bebek yağlarını "Freak Off" adını verdiği sapkın seks partilerinde kullandığını ve eski kız arkadaşı Casandra ‘Cassie’ Ventura’yı erkek eskortlarla birlikte bu partilere katılmaya zorladığını öne sürdü.

ZIRHLI ARAÇLA KAPIYI KIRDILAR

Ajan Gannon ayrıca mahkemeye, içeri mümkün olduğunca çabuk girebilmek için zırhlı bir araç kullanarak kapıyı kırdıklarını söyledi.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI ALABİLİR

Rapçi ve yapımcı Diddy, 16 Eylül 2024'te "seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme" suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

İddianamede Combs'un mağdurlara "ekonomik, psikolojik, sözlü ve fiziksel şiddette bulunduğu" ifade edilmişti. Ünlü rapçinin partileri düzenlediği evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ele geçirilmişti.

Suçlu bulunması halinde Combs, en az 15 yıl, en fazla ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilecek.