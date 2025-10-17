Partiler üstü aday; Mansur Yavaş…

Cumhur İttifakının önemli partilerinden birisinin genel başkanı ile yaptığım sohbetteki, “Erdoğan 400’ü aştı…” ifadesi için muhalefet partileri bana mesaj yağdırdı.

“Aç tavuk kendini darı ambarında görür…”

“Dereyi görmeden paçayı sıvamasınlar…”

“400’ü görmeden inanma…”

Benzer bir çok söze karşılık diyorum ki;

23 yıldır Erdoğan’ı hala tanımadınız mı? Ne istedi de yapamadı?

Erdoğan Cumhur İttifakına DEM’i kattı bile.

Cumhur İttifakının sandalye sayısı şöyle:

AKP: 272, DEM Parti: 56, MHP: 47, HÜDA PAR: 4, DBP: 2, Emek (EMEP): 2, DSP: 1

MHP’den istifa eden 3 bağımsız milletvekilini de katarsanız; Toplam: 387

Muhalefet kanadının sandalye sayısı şöyle:

CHP: 137, İyi Parti: 29, Yeni Yol Partisi: 21, Yeniden Refah Partisi: 4, Türkiye İşçi Partisi: 3, Saadet Partisi: 1, Demokrat Parti: 1, Bağımsız Milletvekili: 9, Toplam: 205

TBMM’de toplam 592 milletvekili var.

Bağımsız milletvekillerinin isimleri şöyle:

Ümit Dikbayır - İYİ Parti. Koray Aydın - İYİ Parti. Ediz Ün - CHP. Ahmet Zenbilci - AKP. Mustafa Yeneroğlu - DEVA. Burak Dalgın - DEVA. Selim Temurci - Gelecek Partisi. İsa Mesih Şahin - Gelecek Partisi. Doğan Demir - Yeni Yol.

TBMM sandalye sayısında Erdoğan’ın 400’ü tamamlaması için sadece 13 milletvekiline ihtiyacı kalır.

Bağımsız milletvekillerinden AKP’de siyasete devam etmek isteyen en az 6 isim yeni anayasaya onay verebilir.

Verirlerse; Cumhur İttifakı için toplam sayı 393’e yükselir.

Erdoğan’ın eksiği sadece 7 milletvekili kalır.

2023’te Cumhur İttifakının parçası olan Yeniden Refah 4 vekili ile yeni anayasaya destek verirse toplam sayı 397 olur.

Bu eksiği tamamlamak, Erdoğan için çocuk oyuncağı sayılır.

Muhalefet partilerinin liderleri; birbirinize muhalefet ediyorsunuz ya,

Göreceksiniz atı alan Üsküdar’ı yine geçecek.

Siyasi tabloya bakacak olursak önümüzdeki seçime kadar neler olur?

Ekrem İmamoğlu davaları kısa sürede biter mi? Hiç sanmam.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin yapılacağı 2027 sonu veya 2028’e kadar CHP’nin “İmamoğlu” direnişinin mitingleri sürecek mi? Bilemem.

Ankara kulislerinde yoğunlaşan soru şudur:

Mansur Yavaş hangi partinin cumhurbaşkanı adayı olacak?

İYİ Parti ile Zafer Partisinin ittifakı hızla oluşuyor ki cumhurbaşkanı adaylarının adı ayyuka çıktı:

Mansur Yavaş.

ATA Parti öncülüğünde 17 siyasi parti ile “Ulus Birliği” kuran Namık Kemal Zeybek’e sordum: Cumhurbaşkanı adayınız kim? Dedi ki;

Mansur Yavaş.

İmamoğlu olmazsa CHP’nin adayı belli:

Mansur Yavaş.

Saadet, DEVA ve Gelecek oluşumu Milli Yol, TİP, DP ile Yeniden Refah da bu kervana katılırlarsa sonuç şu olur:

Partiler üstü aday; Mansur Yavaş…

Muhalefet partilerine peşinen söyleyeyim:

Birbirinize eleştirmeyin.

Erdoğan’ı sakın hafife almayın…