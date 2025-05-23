Partili tarafsız cumhurbaşkanı Partili taraflı yargı!..

CHP milletvekili Av. Mahmut Tanal Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanvekili iken Hakimler ve Savcılar Kuruluna seçilen Hakan Yüksel’i sosyal medyada avladı.

Tanal bu fotoğrafı sosyal medya “X” hesabından şu paylaşımla yayınladı:

“Ve şimdi: HSK üyesi! Bu fotoğraftaki kişi: Bozkurt işaretiyle poz veren, MHP’li vekili nikah şahidi yapan, Anayasa Mahkemesi’ni yok sayan Can Atalay kararına imza atan Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanvekili Hakan Yüksel.

Ve şimdi: HSK üyesi! ALIN SİZE TAM BAĞIMSIZ (!) YARGI!”

Yandaş medyada yer alan şu haber Yüksel’in siyasi kararlar olarak adlandırılan dosyalarda da etkili olduğunu gösteriyor.

“Osman Kavala ve Can Atalay dosyaları, MİT TIR’ları ve Enis Berberoğlu kararlarında da yer aldı. Ayrıca Hrant Dink ve Rus Büyükelçi Andrey Karlov’un suikastlarına ilişkin dosyalar ile 17-25 Aralık sürecine dair çok sayıda kritik yargılamada da etkili oldu.”

AKP iktidarının bu dosyalardaki etkisi ortada.

Hukuki değil siyasi yargının temeli işte bu fotoğrafla bir kez daha yıkıldı.

Başarılı gazeteci Alican Uludağ “X” hesabından şu çarpıcı açıklamayı yaptı:

“TBMM'deki HSK üyeliği kurasında şaibe mi var?

TBMM Genel Kurulu'ndaki HSK seçimlerinin iki oylamasında AKP ve MHP'nin oylarıyla en çok oyu alan 5 adaydan 4'ü nasıl olur da kuradan çıkarak HSK üyeliğine seçilebiliyor?

Komisyon aşamasında Anayasa'nın çiğnendiği HSK üyeliği seçiminin TBMM Genel Kurulu'ndaki kura aşaması da ciddi şüpheli.

Nasıl mı?

TBMM Genel Kurulu'nda dün yapılan seçimlerde Fuzuli Aydoğdu, Hakan Yüksel, Seyfi Han, Cengiz Aydemir ve Alişan Tiryaki HSK üyeliğine seçildi.

Oysa henüz komisyon aşamasında dahi seçimler yapılmamışken, biz Fuzuli Aydoğdu, Hakan Yüksel ve Alişan Tiryaki'nin seçileceğini biliyorduk. Bunlara ek olarak mevcut HSK üyeleri Ergün Şahin ve Aysel Demirel'in de seçileceği konuşuluyordu.

Seçimlerin komisyon aşamasında, ilk iki turda nitelikli çoğunluk sağlanamamış, 3'üncü turda kura yapılması gerekiyordu. Ancak AKP ve MHP, açıkça Anayasa'yı ihlal ederek kura yapmak yerine 3'üncü turda oylama uydurdu ve istediği 15 adayı belirledi. Adı geçen 5 isim de 15 kişi aday arasına girmişti.

TBMM Genel Kurulu'nda dün 15 üye arasından 5 isim HSK üyeliğine seçilecekti. Bu arada iktidar, Ergün Şahin'in yerine son dakika Seyfi Han'da karar kıldı. İlk iki turda nitelikli çoğunluk sağlanamadı. Ancak en çok oyu alan üyeler Fuzuli Aydoğdu, Hakan Yüksel, Alişan Şahin, Seyfi Han ve Aysel Demirel oldu.

Komisyon aşamasında kura yerine oylama uyduran iktidar, bu kez TBMM Genel Kurulu'nda 3'üncü turda Anayasa'ya uygun olarak kura yöntemine gitti.

Ancak nasıl olduysa TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yönettiği kurada, ilk iki turda en çok oyu alan Fuzuli Aydoğdu, Hakan Yüksel, Seyfi Han ve Alişan Tiryaki, iki adaylı kura torbasından çıkmayı başardı. Düşünün, AKP ve MHP'nin seçilmesi için en çok oy verdiği 5 adaydan 4'ü kuradan çıkarak HSK üyeliğine seçiliyor. Bu rastlantı mı yoksa bir iş mi var bilmiyoruz, ancak sonuçlar büyük şüphe uyandırdı.”

CHP Anayasa’ya aykırı olduğunu meclis tutanakları ile belirleyerek Anayasa Mahkemesine HSK üye seçimin iptali için dava açtı.

Parti devleti yaratan AKP yargıyı da MHP ile birlikte siyasallaştırıyor.

Ucube Tek Adam Rejimi işte budur: